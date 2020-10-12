Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о новых обстрелах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник.

"Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

Вместе с тем Минобороны Азербайджана сообщает, что с армянской стороны в понедельник утром был открыт огонь по Агдамскому району.

"Вооруженные силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района", - отмечается в сообщении.