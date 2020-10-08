Защита Колесниковой попросила генпрокуратуру прекратить уголовное преследование

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Адвокаты белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой подали жалобу в Генпрокуратуру республики, так как считают предъявленное ей обвинение необоснованным и незаконным, просят прекратить ее уголовное дело.

"Сегодня защитой Колесниковой в Генеральную прокуратуру РБ подана жалоба на незаконное и необоснованное обвинение, предъявленное ей 16 сентября",- сообщили "Интерфаксу" в Координационном совете белорусской оппозиции в четверг.

В жалобе указывается на нарушение права Колесниковой на защиту в связи с тем, что из обвинения неясно, какие конкретно действия обвиняемой соответствуют преступлению, предусмотренное ст.361 УК РБ. (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

"Поскольку именно прокуратура является органом, надзирающим за законностью предварительного расследования, и уполномочена отменять незаконные постановления следственных органов, защита просит отменить постановление о привлечении Марии в качестве обвиняемой, прекратить в отношении нее уголовное преследование",- заявили в Координационном совете.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.