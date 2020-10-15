Еще один белорусский горняк приковал себя в шахте в знак протеста

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Шахтер ОАО "Беларуськалий" Александр Курбан приковал себя в шахте и отказывается выходить на поверхность, сообщает в своем телеграм-канале стачечный комитет предприятия в четверг.

Как передает стачком со ссылкой на информацию от работников 4 рудоуправления "Беларуськалия", мастер-взрывник Александр Курбан после ночной смены приковал себя цепью к металлоконструкциям в шахте в знак протеста "против преступных действий незаконного руководства страны". По информации стачкомитета, около 9 утра Курбана подняли на поверхность.

Это уже третий подобный случай на этом предприятии за последние несколько месяцев. Ранее двое шахтеров "Беларуськалия" - Юрий Корзун и Олег Куделка - уже выражали подобным образом свое несогласие с происходящим в стране. Однако их акции также не были продолжительными: по информации стачкома, спустя несколько часов их с применением силы поднимали на поверхность.

Протесты белорусских рабочих

После объявления результатов выборов президента Беларуси работники ряда предприятий, в том числе "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Руководство "Беларуськалия" спустя несколько дней сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей.

12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной. Однако уже 13 сентября стачком объявил о бессрочной стачке по политическим мотивам. Свое решение стачком основывает на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Белоруссией, и статьей 8 Трудового кодекса республики.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.