Что случилось этой ночью: вторник, 20 октября

Рекордная цена на подсолнечное масло, неполадки на МКС, потери российской туротрасли без иностранцев

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Цены на подсолнечное масло в России обновили рекорд. На минувшей неделе средние котировки укрепились на 6,6% - до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну. Заметно подорожал и подсолнечник, а также экспортные котировки подсолнечного масла из РФ.

- Участники ОПЕК+ договорились в полном объеме продолжать исполнять сделку по сокращению нефтедобычи. Изменение планов по сокращению добычи не обсуждалось. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, сейчас дефицит нефти на мировом рынке оценивается в 1 млн б/с. Министр прогнозирует, что инвестиции в ТЭК в 2020 году снизятся на 18-20%, а рынок остается "крайне волатильным и непредсказуемым".

- Власти США обвинили десять человек в контрабанде в РФ электроники на $50 млн. По версии прокуратуры, обвиняемые работали в "Аэрофлоте" и вывезли электронные устройства Apple iPhone, iPad и Apple Watch. Также Госдепартамент отозвал визы более сотни сотрудников "Аэрофлота" за их участие в незаконной схеме.

- Российская туротрасль в 2020 году потеряет 600 млрд руб. из-за отсутствия иностранных туристов, прогнозирует глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее данным, ежегодный оборот сферы внутреннего и въездного туризма в России составляет 3,7 трлн рублей.

- На МКС снова вышла из строя система получения кислорода "Электрон", также в ней закончилась вода. Об этом сообщил космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с ЦУПом. Кроме того, по его сведениям, в российском сегменте станции сломался туалет и случились неполадки с подогревателем пищи. Представители ЦУП охарактеризовали ситуацию с ассенизационно-санитарным устройством как "очень плохую".