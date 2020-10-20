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США обвинили 10 человек в контрабанде в Россию электроники на $50 млн

Большинство из них, по сведениям американских властей, - бывшие и нынешние сотрудники "Аэрофлота"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти США обвиняют группу из десяти человек в незаконной контрабанде электронных устройств, в том числе продукции Apple, из Соединенных Штатов в Россию с помощью курьеров, многие из которых являются действующими и бывшими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот", сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

"Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров были арестованы и им будут предъявлены обвинения сегодня днем (...).Азамат Бобомуродов был арестован в Северном округе Иллинойса, и сегодня ему будет предъявлено обвинение в этом округе. Еще двое обвиняемых скрываются от правосудия", - говорится в сообщении.

Как указано в судебных материалах, обвиняемые якобы участвовали в схеме экспорта электронных устройств стоимостью более $50 млн, включая Apple iPhone, iPad и Apple Watch, из Соединенных Штатов в Россию.

"Получив инструкции от ответчика Дайбагьи, жителя России, члены экипажа авиакомпании "Аэрофлот" и другие лица отправились в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые Асадов, Сохончук, Перевозников и Шадхин вместе с другими лицами в Соединенных Штатах получили устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования "при обыске багажа, принадлежащего различным членам экипажа "Аэрофлота" и другим курьерам, были обнаружены электронные устройства на миллионы долларов".

Согласно ордерам на обыск, во время ареста обвиняемых было обнаружено более $600 тыс. наличными, в том числе некоторые из них были спрятаны в подвале резиденции Шадхина, а также большое количество электронных устройств.

В результате расследования госдепартамент отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за их участие в незаконной схеме.

США Россия Аэрофлот Нью-Йорк

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