Новак отнес к "плюсам" для нефтяного рынка вакцину и мягкий карантин

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность, сегодня мы видим много неопределенностей, вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья. Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупность спроса на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - сказал Новак.

Согласно его прогнозу, инвестиции в топливно-энергетический комплекс в 2020 году снизятся на 18-20%, а рынок при этом остается "крайне волатильным и непредсказуемым".

"Таким образом, можно сказать, что мы по-прежнему находимся в периоде неопределенности", - констатировал министр.

Позднее в интервью телеканалу "Россия-24", прогнозируя сроки восстановления нефтесервисной отрасли после экономического кризиса, Новак заявил, что это в первую очередь зависит от экономической активности и того, какие инвестиционные программы реализуют компании.

"Но по мере восстановления спроса, добычи, инвестиционных программ, я думаю, ситуация будет улучшаться. Мы знаем, что наши компании в России предпринимают максимум усилий, чтобы своих подрядчиков сохранить с тем, чтобы после того как объемы будут восстановлены, у нас были как раз компании и мощности для того, чтобы можно было обеспечивать добычу в полном объеме", - сказал министр.

Новак отметил, что, несмотря на неопределенность на нефтяном рынке, есть и позитивные факторы: так, появление вакцины от коронавируса ведет к более мягкому карантину.

"Есть ряд факторов, которые носят позитивный взгляд на текущую ситуацию. Во-первых, все большее число стран начали заявлять о намерении выпустить вакцину против новой коронавирусной инфекции до конца 2020 года. В России борьба с инфекцией продолжает набирать обороты, и 14 октября этого года была зарегистрирована вторая российская вакцина. Мы видим, что также ограничительные меры, которые ранее вводились в масштабном порядке, во многих странах сегодня носят более мягкий характер. Один из показателей - это глобальный индекс деловой активности, в сентябре месяце он продолжил уверенный рост и составил 52,3% - глобальный индекс активности в промышленности", - подчеркнул глава Минэнерго РФ.

Министр также подчеркнул, что странам ОПЕК+ необходимо исполнять соглашение об ограничении добычи, так как ситуация на рынке остается хрупкой. По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в понедельник рассмотрит результаты работы технического комитета (JTC) по исполнению сделки за период май-сентябрь этого года по реализации компенсирующих мероприятий, а также прогнозы по балансу рынка, производству, потреблению в период четвертого квартала 2020 года - первого квартала 2021 года.