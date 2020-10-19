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Участники ОПЕК+ договорились продолжать исполнять сделку в полном объеме

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять сделку по сокращению добычи нефти в полном объеме, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета (JMMC).

"По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашение в полном объеме. Даны соответствующие рекомендации. И, соответственно, мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период", - сказал он.

"В декабре будет министерская встреча, она проходит раз в полгода. И поэтому для нас важно к министерской встрече на мониторинговом комитете подготовить предложения, подготовить анализ той работы, которая проведена странами в рамках ОПЕК+. У нас соглашение двухлетнее, оно действует до 1 мая 2022 года, поэтому нам важно и мониторить, и правильно прогнозировать, делать соответствующие оценки рынка", - отметил Новак.

По словам министра, сегодня участниками встречи в числе позитивных рыночных факторов отмечалось снижение мировых нефтяных запасов относительно среднего пятилетнего значения.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании в понедельник рекомендовал странам-участникам сделки активизировать свои усилия по компенсации перепроизводства нефти, говорится в коммюнике по итогам заседания комитета.

Комитет рассмотрел ежемесячный отчет, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+ (JTC), и изменения на мировом рынке нефти с момента его последнего заседания 17 сентября, а также рыночные перспективы на 2021 год.

JMMC подтвердил обязательства всех стран-участников по достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации, представленных комитету на длительный период до декабря 2020 года.

"Всем странам-участникам было рекомендовано активизировать свои усилия по компенсации перепроизводства объемов для достижения цели балансировки рынка и предотвращения неоправданной задержки в этом процессе", - говорится в сообщении.

Комитет рассмотрел данные о добыче нефти за сентябрь 2020 года и приветствовал положительные результаты в отношении общего уровня соответствия для участвующих стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, на уровне 102%, что считается самым высоким с мая 2020 года (без учета добровольной корректировки в июне 2020 года Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ). Более того, отмечает JMMC, в сентябре страны компенсировали в общей сложности 249 тыс. б/с недосокращенных ранее объемов.

JMMC отметил, что восстановление экономики замедлилось из-за возобновления случаев заболевания COVID-19 в крупных странах, особенно в Северной и Южной Америке, Азии и Европе. Комитет напомнил всем странам-участницам о необходимости проявлять бдительность и инициативность, учитывая нестабильные рыночные условия и перспективы.

Следующие заседания JTC и JMMC запланированы на 16 ноября и 17 ноября 2020 года соответственно.

ОПЕК+ нефть Александр Новак

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