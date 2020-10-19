Новак заявил, что дефицит нефти на мировом рынке оценивается в 1 млн б/с

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Дефицит на мировом нефтяном рынке сейчас оценивается в 1 млн б/с, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы наблюдаем на рынке дефицит 1 млн б/с примерно. Это значит, что идет сокращение запасов, и это хорошо. Ситуация более-менее стабильная. Мы видим это и по стабильным ценам на нефть и по балансу спроса и предложения", - сказал Новак.

Он отметил, что высокая дисциплина исполнения соглашения ОПЕК+ позитивно повлияла на ситуацию на рынке, в том числе на снижение мировых запасов нефти.

Новак также отметил, что цены на мировом нефтяном рынке сейчас адекватны ситуации.