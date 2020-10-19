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Российская туротрасль потеряет 600 млрд руб. без иностранных туристов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Потери туристической отрасли России в этом году из-за отсутствия иностранных туристов составили 600 млрд рублей, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил почти $11 млрд. С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас есть прогноз, что потери по въездным потокам составят 600 млрд рублей. Окончательные цифры будут ближе к концу года. Конечно, очень многое будет зависеть от динамики, от того, как у нас будут открываться границы", - сказала Догузова в интервью телеканалу РБК.

По словам главы Ростуризма, ежегодный оборот сферы внутреннего и въездного туризма в России составляет 3,7 трлн рублей.

В сентябре Российский союз туриндустрии оценил потери туротрасли от неприезда иностранных туристов в $7 млрд, а к концу года, по оценке организации, они могут вырасти до $8-9 млрд.

Кроме того, Догузова рассказала о планах по развитию внутреннего туризма на ближайшее время, в том числе и о подготовке нацпроекта по туризму и отраслевого закона. По ее мнению, в первую очередь необходимо обеспечить развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры (строительство гостиниц, круглогодичных комплексов), второе - повышение доступности (снижение стоимости турпоездок, создание программ типа туристического кешбэка), а также цифровизация и маркетинг. Третий блок - снятие административных барьеров для бизнеса.

"Также нами подготовлены основные подходы и параметры к национальному проекту. Новый закон о туризме должен будет закрепить приоритет развития внутреннего и въездного туризма. Мы рассчитываем, что решение о создании нацпроекта будет принято до конца года, а отраслевой закон, мы планируем представить до конца следующего года", - заключила Догузова.

Россия закрыла границы для всех иностранцев 27 марта из-за коронавируса, въезд для туристов из Китая - основного туристического рынка для РФ - был закрыт в феврале. С августа для граждан ряда стран ограничения были сняты.

Ростуризм Зарина Догузова Коронавирус

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