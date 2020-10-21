ТВ сообщило об освобождении всех заложников в грузинском банке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Все заложники, которых удерживал в здании "Банка Грузии" в городе Зугдиди вооруженный мужчина, освобождены, передает в среду вечером грузинская телекомпания "Рустави-2".

Ранее СМИ сообщали, что налетчик, вооруженный автоматом и гранатой, потребовал 500 тысяч долларов и вертолет.

Позже в грузинском МВД заявили, что с захватившим заложников преступником ведутся интенсивные переговоры.

Ведомство пока не комментирует ситуацию.

Позднее "Рустави-2" сообщила, что захвативший заложников мужчина, предположительно, направляется к месту, где приземлился вертолет. По данным телекомпании, преступник удерживает трех человек.

Ранее СМИ сообщили, что преступник согласился освободить большую часть заложников. СМИ предположили, что полиция передала преступнику денежную сумму взамен на освобождение людей.

Ранее сообщалось, что силовые структуры отвели от захваченного здания бронетехнику.