Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Надежды Кремля на продление СНВ-3, финальные дебаты Трампа и Байдена, загрязнение залива Находка в Приморье

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- У Кремля появилась надежда на продление договора СНВ-3 на один год, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшие дни в ходе контактов по линии экспертов должна быть зафиксирована договоренность о продлении договора. Также Песков заверил, что Путин заинтересован в реанимации отношений с Вашингтоном, кто бы ни стал следующим президентом США, но из-за "русофобства" в обеих американских партиях улучшить ситуацию будет непросто.

- В США прошли финальные дебаты кандидатов в президенты. И Трамп, и Байден выразили уверенность, что Россия не хочет их победы на выборах, и обвинили друг друга в получении денег из-за рубежа. Трамп упрекнул Байдена, что тот, будучи вице-президентом, не помешал России присоединить Крым. Байден обвинил Трампа в том, что он 22 года не публиковал налоговые декларации и пытался наладить отношения с главами стран-"разбойников": Россией, Китаем, КНДР. Также соперники поспорили по вопросам экологии.

- Правительство РФ продлит на 2021 год "ковидные" выплаты медикам и изменит механизм их начисления. По данным "Коммерсанта", начисление дополнительных выплат медработникам за работу с больными COVID-19 будут осуществлять Минздрав и Минтруд на базе одного из внебюджетных фондов.

- Росприроднадзор оценил площадь загрязнения нефтепродуктами в акватории залива Находка почти в 35 тыс. кв. метров. По предварительным данным ведомства, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". В заливе установили боновые заграждения для предотвращения распространения пятна.

- Сенаторы США призвали задействовать "акт Магнитского" в ситуации с Навальным. Письмо шестерых законодателей из обеих партий адресовано госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Сенаторы призывают установить виновных в отравлении российского оппозиционера и ввести антироссийские санкции.