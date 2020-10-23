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Песков назвал двухпартийный консенсус основой американской русофобии

По его словам, Путин заинтересован в реанимации российско-американских отношений, кто бы ни стал следующим президентом США

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Антироссийские настроения являются общими для обеих партий в США, и кто бы ни победил на президентских выборах в США, он не сможет уйти от русофобских отношений, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Думаю также, что президент прекрасно отдает себе отчет в том, что, к нашему большому сожалению, отношение к России как к врагу, наверное, зиждется на двухпартийном подходе. Это - двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

По его словам, президент РФ Владимир Путин "прекрасно понимает, что, чем меньше дней остается до выборов президента США, тем злее становится риторика в плане ее русофобства". При этом Песков отметил, что Путин заинтересован в реанимации отношений с Вашингтоном вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

"Президент Путин как никто понимает, что риторика кандидата в президенты и риторика президента, который занял уже свое кресло, - это две разные риторики. Президент это понимает и отдает себе отчет. И он как был, так и остается заинтересованным в выстраивании, а, точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений с любым президентом, которого выберут американцы", - сказал пресс-секретарь, комментируя перспективы российско-американских отношений в случае избрания на пост президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Пресс-секретарь заявил, что Россия будет работать с тем президентом США, которого выберут американцы и который займет на законных основаниях свое кресло в Овальном кабинете.

"В этом плане говорить, что Трамп нам милее, было бы неверно", - сказал Песков, напомнив о санкциях, введенных за годы президентства Трампа, и "огромном количестве недружественных шагов" в адрес России.

"Поэтому, конечно, мы заинтересованы в любом президенте, который просто в какой-то момент задумается - а что же действительно в интересах США в контексте двусторонних российско-американских отношений. И если действительно он так серьезно задумается, то поймет, что на самом деле очень большая потребность в диалоге по основным вопросам, несмотря на весь потенциал разногласий. Поэтому выбирать кого-то - Путин никогда этого не делал и не будет делать. Пусть выбирают американцы, он сам неоднократно об этом говорил", - сказал Песков.

Выборы в США состоятся 3 ноября. На пост президента претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Также в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

Американская разведка и СМИ неоднократно заявляли о том, что Россия поддерживает на выборах Трампа. Москва эти обвинения опровергает.

США Россия Дмитрий Песков Владимир Путин

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