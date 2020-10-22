В Кремле понадеялись на продление договора СНВ-3 с США на один год

В ходе контактов по линии экспертов в ближайшие дни должна быть зафиксирована соответствующая договоренность

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Надежда на продление договора СНВ-3 еще есть, в ходе контактов по линии экспертов в ближайшие дни должна быть зафиксирована договоренность о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ДСНВ я, кончено, не думаю, что сейчас нужно вдаваться в детали того, как кто понял слова президента. Потому что предстоят очень непростые контакты в самое ближайшие дни на экспертном уровне с тем, чтоб зафиксировать договоренность о продлении", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале в четверг.

"По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренности о том, что договор будет продлен на один год", - добавил он.

Песков отметил, что в случае продления договора России и США предстоят очень сложные по содержанию и попыткам преодолеть разногласия между двумя странами переговоры.

Он отметил, что по всем вопросам, в том числе "по уровням, по заморозке будут говорить там", и предложил воздержаться от высказываний, "чтоб не давать пищу для неправильных пониманий" ситуации.

Говоря о Договоре об открытом небе (ДОН), Песков заявил, что в своем выступлении на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин объяснил, что если США выйдут Договора, но документ сохранит свое действие, то могут пострадать интересы России.

"Красная линия четко нарисована. (Это) вопрос переговоров. Но мы знаем, к сожалению, что намерения американцев пока обозначены как уже предрешенные - выйти из этого договора", - сказал Песков, посетовав, что Россия так и не поняла претензии США и причину такого их решения.

Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

Согласно последним заявлениям американской стороны, в частности спецпосланника Маршалла Биллингсли, Россия и США очень близки к заключению сделки по контролю над вооружениями. По его словам, Соединенные Штаты выступают за продление договора на условиях взаимной "заморозки" ядерных арсеналов.

В МИД РФ заявили, что согласятся на это условие, если договор будет продлен на один год.

Между тем президент РФ Владимир Путин неоднократно, в том числе в этот четверг, заявлял, что Москва настаивает на продлении ДСНВ без предварительных условий.