В Грузии установили личность налетчика на банк в Зугдиди

Полицейский возле банка в Зугдиди, на который был совершен налет. Фото 21 октября Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии установило личность человека, совершившего на этой неделе налет на банк в Зугдиди.

"На основании проведенной МВД оперативно-розыскной работы установлена личность совершившего разбойное нападение на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди, и он идентифицирован", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в воскресенье.

В документе содержится призыв к СМИ и гражданам не разглашать имя и фотографию преступника, если у них появится такая информация, так как это помешает проведению следственных мероприятий, направленных на задержание налетчика.

По информации местных СМИ, в эти часы глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Зугдиди, где в краевом управлении полиции проводит оперативное совещание.

Как сообщалось, 21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляжной форме, перчатках и маске ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в городе Зугдиди, произвел несколько выстрелов и уложил на пол более двух десятков сотрудников и посетителей банка.

Он удерживал заложников в течение почти 12 часов. Через СМИ налетчик выдвинул требование к властям освободить всех за выкуп в размере $500 тысяч.

Получив выкуп и гарантии своей безопасности, преступник скрылся на автомобиле в неизвестном направлении в районе границы с Абхазией.