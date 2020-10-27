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В ООН спрогнозировали восстановление международного туризма к III кварталу 2021г.

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Международный туризм по итогам 2020 года сократится на 70%, восстановиться он может при оптимистичном сценарии не ранее третьего квартала 2021 года, прогнозирует Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"Восстановление международного туризма в мире может произойти к третьему кварталу 2021 года. В то же время, 20% экспертов считают, что это произойдет только в 2022 году", - говорится в сообщении.

По мнению организации, препятствий к восстановлению отрасли несколько. Это медленное сдерживание коронавируса, отсутствие скоординированных действий стран по введению ограничений для борьбы с пандемией, ухудшающаяся экономическая обстановка.

Пандемия коронавируса

"За восемь месяцев 2020 года число международных поездок в мире сократилось на 700 млн или 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к потере $730 млрд. Это более чем в восемь раз превышает убытки от глобального экономического кризиса 2009 года", - отмечают в UNWTO.

В июле число международных поездок упало на 81%, в августе - на 79%. Эти месяцы традиционно - самые загруженные в году.

Снижение турпотоков произошло по всему миру. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, первом пострадавшим от воздействия COVID-19, число прибытий сократилось на 79%. Следом идут Африка и Ближний Восток (оба - 69%), Европа (-68%) и Америка (-65%).

"После осторожного открытия границ в Европе спад слегка замедлился (-72% в июле и -69% в августе). Но восстановление было недолгим, поскольку ограничения были вновь введены из роста случаев заражения", - сообщает UNWTO.

При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано самое большое снижение - на 96% за два месяца - из-за того, что закрыты границы Китая и других популярных направлений.

"Спрос на поездки остается низким из-за сохраняющейся неопределенности насчет пандемии. Как ожидается, общий спад в течение всего 2020 года также составит около 70%", - отмечает организация.

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