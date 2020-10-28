Ереван отверг сообщения о гибели 5 тысяч армянских военных в Карабахе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Ереване опровергли заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о потерях армянской стороны в ходе боев в Нагорном Карабахе.

"Информация азербайджанской стороны о наших потерях ложная", - написал в среду в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Алиев заявил, что потери армянской стороны в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 27 сентября составляют порядка пяти тысяч человек убитыми.