Алиев оценил в 5 тыс. убитых потери армянской стороны в Карабахе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - По данным Азербайджана, потери армянской стороны в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 27 сентября составляют порядка 5 тысяч человек убитыми, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я могу сказать по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении... по нашим данным, с армянской стороны только потери могут быть 5 тыс. человек убитыми и больше, а раненых, как правило, на войне бывает больше в два-три раза", - сказал Алиев в интервью "Интерфаксу".

"Что касается наших потерь, я говорил, что мы их обнародуем после завершения боевых действий. Но должен сказать, что они значительно-значительно меньше (чем у армянской - ИФ)", - добавил президент Азербайджана.

"Учитывая характер боевых столкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая человеческая жизнь бесценна, но с учетом всех этих факторов наши потери минимальны", - заявил Алиев.