ЕС признал тяжесть ситуации с COVID и согласовал политику борьбы с ним

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз признал тяжесть ситуации с пандемией COVID-19 с наступлением ее второй волны и согласовал единую политику борьбы с болезнью.

"Положение тяжелое, очень тяжелое. Число заражений и госпитализаций растет. И смертных случаев - тоже. К счастью не так быстро, потому что сегодня мы лучше понимаем, как лечить больных с ковидом и как противостоять болезни. Но наши санитарные системы не справятся с распространением инфекции, если мы не будем действовать. И мы в ЕС должны действовать слаженно", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг вечером по итогам видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС.

Она выделила пять основных выводов из этой видеоконференции лидеров стран союза о совместных действиях.

Первое - это обмен данными, полными, точными, с использованием платформы Европейского центра контроля над заболеваниями (ECDC). Это поможет координации действий между членами ЕС и своевременно восполнять локальную нехватку материалов и оборудования. Еврокомиссия выделила для перевозки пациентов через границы 220 млн евро.

Второе - это обмен опытом и результатами анализа. Отмечается необходимость создания платформы общения специалистов высокого уровня, которые консультируют правительство каждой страны ЕС и Брюссель.

Третье - это массовое тестирование на коронавирус с целью остановить его распространение. Важна скорейшая аттестация на уровне ЕС новых тестов, прежде всего экспресс-тестов на антигены, мм отводится важная роль. Это позволит оптимально сочетать разные типы тестов, обеспечить взаимное признание результатов тестов во всем ЕС, что важно для обеспечения необходимых поездок.

Тестирование тесно связано с отслеживанием контактов заболевших. ЕК создала специальный портал для связи мобильных приложений для отслеживания контактов с инфицированными и их оперативной совместимости, но пока они используются недостаточно. Нужно призвать граждан активнее скачивать эти приложения на свои телефоны.

Пятое - вакцинация будет иметь три приоритета. Во-первых, это быстрое утверждение вакцин при всех гарантиях безопасности. Европейское агентство лекарственных препаратов уже проверяет все вакцины-кандидаты по мере предоставления фармкомпаниями доказательств безопасности и эффективности. Второй приоритет - справедливое распределение вакцин. Все страны ЕС получат вакцины одновременно и на одинаковых условиях, с учетом численности населения. Об этом уже договорились лидеры государств. Перед началом вакцинации должны быть подготовлены все условия. Еврокомиссия проверит подготовленные национальные планы вакцинации.