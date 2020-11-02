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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
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В Иране вновь зафиксировали антирекорд по смертности от COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Иране зафиксировали рекордное число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 - 440 человек, сообщает в понедельник издание The Guardian со ссылкой на данные иранского Минздрава.

Это второй день подряд, когда в стране фиксируется рекордная смертность. Так, накануне, 1 ноября, суточный прирост смертности составил 434 летальных исхода.

Кроме того, за последние 24 часа диагностировали 8 289 новых случаев коронавируса, что более чем на 1 тыс. больше показателей за воскресенье - 7 719.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявили более 628,7 тыс. заражений COVID-19. Количество летальных исходов заразившихся превышает отметку в 35,7 тыс.

Между тем, по данным Минздрава, свыше 491 тыс. человек выздоровели. На данный момент болеют более 101,7 тыс. жителей страны.

В субботу, 31 октября, президент Ирана Хасан Рухани объявил, что в связи с распространением коронавируса в 25 из 31 провинции страны со среды, 4 ноября, будут введены новые ограничительные меры. Так, на 10 дней закроются школы, институты, мечети.

Кроме этого, правительство запретило проведение свадеб, поминальных обрядов и конференций в Тегеране - вплоть до дальнейшего уведомления.

Иран является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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