Зеленский призвал главу Конституционного суда Украины уйти в отставку

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предлагает главе Конституционного суда (КС) страны Александру Тупицкому самому подать в отставку, чтобы разрешить кризис, связанный с недавним решением КС по поводу антикоррупционной реформы.

"Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке - главе Конституционного суда, господине Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, - а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, - то, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он (Тупицкий - ИФ) должен просто пойти в отставку", - сказал глава государства в эфире телеканала ICTV.

Зеленский считает, что такое решение было бы "наиболее либеральным, которое может быть сегодня". "И потом спокойно перейти к обновлению состава Конституционного суда", - добавил он.

Президент заявил, что он не будет отзывать из парламента свой законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС, потому что уверен, что поступает правильно. "Если бы я знал, что я не прав, и обычные люди сказали бы мне, что я не прав, что это "горячее" решение, вопреки мнению нашего украинского общества, я бы немедленно отозвал и не думал ни о каких политических поражениях. Мне все равно, я не думаю и не бегу за рейтингами. Я не пришел на эту должность до конца своей жизни. Я президент демократической страны, а не других стран, о которых мы с вами прекрасно знаем", - подчеркнул он.

После решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Украина может остаться без поддержки Международного валютного фонда (МВФ) и других западных партнеров в условиях экономического кризиса, прогнозирует Зеленский. "После их решения мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от МВФ, что никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии можете не ждать. А я не хочу скрывать от нашего общества, что у нас есть дырка в бюджете, о которой мы все можем говорить, из-за мирового кризиса, из-за кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с COVID, поэтому нам нужна помощь наших партнеров", - сказал президент.

Зеленский отметил, что аналогичные сигналы были получены от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, от всех послов стран G7.

Глава государства не исключает роспуска Верховной рады в случае неэффективной работы депутатов. "Я считаю, что у нас в государстве есть много нестабильных вещей, и из-за COVID-19, и из-за Донбасса, и в экономике. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации наших планов и от выводов, которые сделают наши депутаты, это также будет зависеть", - сказал он.

Зеленский отметил, что если будет "политический коллапс", и если он увидит, что нет поддержки в Верховной раде, прежде всего, среди "Слуг народа", которые стали депутатами благодаря ему и поддержке народа, то "мы будем выходить из этого угла даже таким путем (роспуска парламента - ИФ)".

Противостояние КС

Конституционный суд Украины 27 октября обнародовал решение, которым признал неконституционным ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки, по словам главы НАПК Александра Новикова, ни один руководитель госоргана не может быть официально назначен. Кабинет министров Украины 29 октября принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников и обязал НАПК проводить необходимые проверки. Зеленский раскритиковал решение судей КС и внес в парламент законопроект о прекращении их полномочий. Он также предлагает признать решение КС ничтожным. Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по фактам госизмены главы Конституционного суда.

Украина начала антикоррупционную реформу после смены власти в стране в 2014 году под давлением международных партнеров. К проведению этой реформы привязана масштабная финансовая поддержка Украины со стороны МВФ и других зарубежных партнеров, а также введение Евросоюзом для украинских граждан безвизового режима.