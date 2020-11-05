В Абхазии проверяют сообщения о попытке изнасилования врача из РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Посольство России в Абхазии и правоохранительные органы Абхазии проверяют сообщения о возможной попытке изнасилования российского врача, которая прибыла в республику в составе группы российских медиков для оказания помощи абхазским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Накануне один из абхазских телеграм-каналов сообщил, что замглавы администрации Гудаутского района якобы пытался изнасиловать врача из России и что девушка уже обратилась в посольство РФ в Абхазии.

"Посольство России проводит проверку этого сообщения с целью установления достоверности. В посольство не поступало никаких обращений в связи с подобным инцидентом", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

В пресс-службе генпрокуратуры Абхазии также сообщили, что заявление о попытке изнасилования в Гудауте российского врача в правоохранительные органы не поступало.

"Прокуратура Гудаутского района проводит проверку информации, которая была изложена в социальных сетях", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе генпрокуратуры.