Минск раскритиковал рекомендации ОБСЕ насчет новых выборов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии власти не считают себя связанными рекомендациями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и не признают ее документ юридическим заключением, заявил посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас.

"Белорусские власти не считают представленный документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями", - сказал Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 5 ноября, текст его выступления опубликован в пятницу на сайте белорусского МИД.

В четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Белоруссии. Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовано не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и настаивать на проведении новых выборов.

По словам Дапкюнаса, правительство Белоруссии считает, что "содержание доклада, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвёржденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси".

Белорусские власти отвергли попытки оказания политического и экономического давления на республику как суверенное государство-участника ОБСЕ. Они также призвали провести ревизию так называемого "московского механизма" (метод работы ОБСЕ по инициативе 17 стран-участниц, включает создание миссий экспертов или назначение докладчиков для оценки положения дел в определенной стране с человеческим измерением - ИФ), назвали его "устаревшим, неэффективным и неконсенсусным инструментом давления", который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.