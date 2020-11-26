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Минск поблагодарил Москву за поддержку на фоне внешнего давления

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поблагодарил российских партнеров за поддержку в послевыборный период.

"С удовлетворением отмечаем оказанную Россией политическую и информационную поддержку в поствыборный период на фоне агрессивного внешнего давления на Белоруссию и попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране", - сказал он в четверг на совместном заседании коллегий МИД двух стран в Минске.

"Мы будем и далее твердо противостоять вмешательству во внутренние дела Белоруссии извне, не допускать навязывания односторонних посреднических услуг отдельных западных государств и международных структур, а также пресекать любую другую поддержку антиконституционных акций (в Белоруссии - ИФ), с чьей бы стороны это ни исходило", - подчеркнул белорусский министр.

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По словам Макея, для Минска "очень важна сильная поддержка российской стороны в правозащитной сфере на площадках ООН и ОБСЕ". "Рассчитываем на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной инициатив Белоруссии и по укреплению интеграции ЕаЭС и СНГ", - отметил он.

Макей также подчеркнул, что Белоруссия находится на четвертом месте среди крупнейших внешнеторговых партнеров России. "Для нас же Россия является главным внешнеторговым партнером", - отметил министр.

Белоруссия Россия

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