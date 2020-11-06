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Зеленский анонсировал видеоконференцию советников лидеров "нормандской четверки"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы надеемся, что работа Трехсторонней контактной группы будет разблокирована. И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно - восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - сказал Зеленский на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ "Счастье" в Луганской области.

28 октября полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев согласился рассмотреть проект "дорожной карты" выполнения Минских соглашений в недельный срок.

Украина Владимир Зеленский Донбасс ДНР ЛНР

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