В Ереване назвали слухами информацию об отставке Пашиняна

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Ереване опровергают информацию об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Сведения об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются дезинформацией и не соответствуют действительности", - написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

Ранее в армянском сегменте фейсбука активно распространялись сведения о готовящейся отставке Пашиняна в связи с обстановкой в зоне карабахского конфликта.

Обострение конфликта произошло 27 сентября, с тех пор продолжаются бои.