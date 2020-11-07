Глава МИД ФРГ поздравил Байдена и предложил "перезагрузку" отношений

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и предложил "перезагрузку" трансатлантических отношений.

"Мы поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис с их успехом на выборах и рады сотрудничеству с новым правительством Соединенных Штатов... Наше предложение в силе: за новый трансатлантический старт, за "новую сделку". Поэтому после завершения выборов мы будем обращаться к новому избранному правительству", - заявил Маас в субботу, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, Германия хочет активно строить новое сотрудничество и вместе с США бороться с политическими вызовами и планирует выйти на новую американскую администрацию с "конкретными предложениями" по международной тематике: "как обходиться с Китаем, защитой климата и глобальной борьбой с пандемией коронавируса".