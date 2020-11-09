Генпрокурор Молдавии заразился коронавирусом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло инфицирован коронавирусом, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь надзорного ведомства республики Мария Виеру.

По словам Виеру, результат теста Стояногло на коронавирус оказался положительным. Она не сообщила о состоянии здоровья генпрокурора и не уточнила, проходит ли он лечение дома или госпитализирован.

Ранее коронавирусом болели министры внутренних дел, здравоохранения, юстиции; начальник пограничной полиции, председатель и один из вице-председателей парламента, а также более 10 депутатов Молдавии. В том числе и по этой причине молдавский парламент уже два месяца не проводит пленарные заседания.

Всего в Молдавии зарегистрировано 82 346 случаев коронавируса. Из них 62 508 человек вылечились, 1893 - скончались. В настоящее время в стране коронавирусом болеют 17 945 человек. Из них 852 пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе 46 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.