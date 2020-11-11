Скончался премьер-министр Бахрейна

Халифа бен Сальман аль-Халифа занимал пост на протяжении полувека

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бахрейна принц Халифа бен Сальман аль-Халифа ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает агентство Associated Press.

Должность он занимал с января 1970 года. Таким образом, пребывание принца на посту премьер-министра оказалось одним из самых длительных в мире.

Агентство сообщает, что премьер Бахрейна находился на лечении в США.

В Бахрейне премьера назначает король, одобрения со стороны парламента для этого не требуется.