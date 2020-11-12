Задержан один из лидеров анархистского движения Белоруссии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Задержан один из лидеров анархистского движения Белоруссии Николай Дедок, сообщила в четверг официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал "Мiкоlа", где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия", - написала Чемоданова в своем телеграм-канале.

По данным МВД, в мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих. "В конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района (Могилевская область - ИФ), где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов", - сказала Чемоданова.

По ее словам, там же "обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника".

Дедок стал подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Официальный представитель МВД отметила, что фигурант активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Дедок был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора. По его словам, жизнь с анархистским движением он связал в 2003 году.