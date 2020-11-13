Суд признал незаконным задержание лидера партии "Процветающая Армения"

Гагик Царукян был задержан накануне по обвинению в организации массовых беспорядков

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Лидер крупнейшей в Армении оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выпущен на свободу по решению суда, признавшего его задержание неправомерным. Об этом в пятницу на своей странице в фейсбуке сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

Специальная следственная служба Армении объявила 12 ноября о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона. Вместе с Царукяном были задержаны представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", руководитель телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян, заместитель главы оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов, оппозиционеры Сурен Суренянц, Давид Амбарцумян, замглавы оппозиционной партии "Родина" Ара Саакян.

Бывший директор Службы национальной безопасности, глава партии "Родина" Артур Ванецян был задержан по обвинению по статье "организация массовых беспорядков" и "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну".

По обвинению по статье "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну" задержаны также глава оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян, глава оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Кроме того, оппозиционеры Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян привлечены в качестве подозреваемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и введении российских миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

В Ереване прошли широкомасштабные акции протеста с требованием отставки Пашиняна.