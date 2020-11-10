К зданию правительства Армении вновь начали стекаться протестующие

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Ереване к зданию правительства Армении во вторник вновь стекается большое количество людей, не согласных с решением премьер-министра Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху, передают армянские СМИ.

Сообщается, что они требуют аннулировать подписанный Пашиняном документ, касающийся, в том числе, передачи ряда районов Карабаха Азербайджану.

Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха ранее захватили здание правительства Армении. Несколько десятков человек разгромили кабинет премьера и разграбили его резиденцию.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Это заявление вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении, избили спикера парламента. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна.