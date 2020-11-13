На Украине установлен новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 11 787 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 6 155 человек, умерли 172 пациента, сообщил в фейсбуке в пятницу утром министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди новых заразившихся 388 детей и 555 медработников. Всего за последние сутки госпитализированы 1 587 человек.

Последнюю неделю на Украине фиксируется ежедневный рост числа заболевших коронавирусом. Так, днем ранее был также зарегистрирован рекорд заболевших за сутки - 11 057 человек, 11 ноября - 10 611 новых случаев инфицирования, 10 ноября - 10 842 новых случая, 9 ноября - 8 687 заболевших.

Максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 (201 человек) и выздоровления (10 762 человека) был достигнут 6 ноября.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии на утро пятницы составило 512 652 человека, 9 317 человек умерли от COVID-19, выздоровели 233 849 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.