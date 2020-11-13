Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:00Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 733 290+606 497

На Украине установлен новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 11 787 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 6 155 человек, умерли 172 пациента, сообщил в фейсбуке в пятницу утром министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди новых заразившихся 388 детей и 555 медработников. Всего за последние сутки госпитализированы 1 587 человек.

Последнюю неделю на Украине фиксируется ежедневный рост числа заболевших коронавирусом. Так, днем ранее был также зарегистрирован рекорд заболевших за сутки - 11 057 человек, 11 ноября - 10 611 новых случаев инфицирования, 10 ноября - 10 842 новых случая, 9 ноября - 8 687 заболевших.

Максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 (201 человек) и выздоровления (10 762 человека) был достигнут 6 ноября.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии на утро пятницы составило 512 652 человека, 9 317 человек умерли от COVID-19, выздоровели 233 849 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Украина коронавирус

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Глава НКР лично просил премьера Армении остановить войну в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома

Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Баку сочли неуместными слова посла Азербайджана в РФ о сбитом Ми-24

В Баку сочли неуместными слова посла Азербайджана в РФ о сбитом Ми-24
Пандемия коронавируса

В Южной Корее будет произведено более 150 млн доз вакцины "Спутник V"

В Южной Корее будет произведено более 150 млн доз вакцины "Спутник V"

СМИ назвали Хиллари Клинтон кандидатом на роль постпреда США при ООН

Что случилось этой ночью: пятница, 13 ноября

Выборы в США - 2020

Суд в Пенсильвании постановил не учитывать часть почтовых бюллетеней

Трамп запретил инвестиции в компании, связанные с военными КНР

Пандемия коронавируса

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Коронавирус продолжил ставить антирекорды в странах Европы

Полиция разогнала митинг оппозиции в центре Еревана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');