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Молдавия готовится избрать президента

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье в Молдавии.

На пост главы государства баллотируются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре - кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), бывший премьер Майя Санду и независимый кандидат, действующий глава государства Игорь Додон, которого поддерживает Партия социалистов (ПСРМ). Они набрали, соответственно, 36,16% - 487 635 голосов, и 32,61% - 439 866 голосов.

Согласно всем опросам, кандидаты имеют примерно травные шансы на победу. Разница между ними, согласно опросам, может составить не более 3-4%. При этом опросы не учитывают голосование за рубежом. В первом туре Санду получила за рубежом около 20% от общего количества полученных голосов. Благодаря этому ей удалось выйти на первое место по итогам первого тура выборов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии, для проведения выборов президента 1 ноября 2020 года было сформировано 2143 избирательных участка. Они будут открыты с 7.00 до 21.00.

139 избирательных участков будет открыто для граждан Молдавии, находящихся за рубежом, в том числе 17 участков в России. Количество участков и условия для голосования остаются такими же, как и в первом туре выборов.

По решению Центризбиркома, 42 участка будут открыты для граждан Молдавии с правом голоса, проживающих в Приднестровье. Они будут открыты в Кишиневе, Бельцах, а также в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от административной границы с Приднестровьем.

Администрация Приднестровья, как и две недели назад, в день 1 ноября сняла ограничения на передвижение, действующие в связи с пандемией коронавируса. Желающие принять участие в голосовании смогут поехать на правый берег Днестра без обязательной после этого самоизоляции. В то же время они должны будут предъявить молдавский паспорт с печатью о том, что приняли участие в выборах.

Согласно окончательным результатам голосования в первом туре, в выборах 1 ноября приняли участие 1 368 516 граждан, имеющих право голоса, или 48,54%. В первом туре обязательная минимальная явка избирателей для признания выборов состоявшимися составляла одну треть. Во втором туре выборов нет минимальной явки для признания выборов состоявшимися.

Центральная избирательная комиссия Молдавии ввела в день 15 ноября ограничения на передвижение пассажирского транспорта с целью недопущения организованного подвоза избирателей к участкам. Так, Национальное агентство транспорта 15 ноября будет осуществлять проверку транспорта, запретив перевозку пассажиров автомобилями и микроавтобусами с количеством мест более восьми. В этот день перевозка пассажиров разрешена только рейсовыми автобусами и микроавтобусами.

Выборы будут проходить в условиях чрезвычайных мер безопасности в связи с пандемией. Каждому гражданину на избирательном участке будет предоставляться защитная маска, каждый должен прийти со своей ручкой. При входе на избирательный участок каждому избирателю в обязательном порядке измерят температуру.

В помещении избирательного участка будет нанесена разметка для обеспечения дистанции между людьми не менее чем в один метр. Внутрь участка будут одновременно запускать ограниченное число избирателей, равное количеству используемых кабинок для голосования.

Молдавия

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