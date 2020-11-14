На орбиту стартовал новейший разведывательный спутник США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тяжелая американская ракета-носитель Atlas V в субботу утром стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск был осуществлен 13 ноября в 17:24 по времени Восточного побережья США (14 ноября в 02:24) с 41-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде, следует из сообщения компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-101, стоимость которого оценивается в $ 1 млрд, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по имеющимся данным, тяжелый космический аппарат NROL-101, вес которого достигает шести тонн, является спутником радиоэлектронной разведки.

По состоянию на конец прошлого года ВВС США располагали на орбите 80 спутниками, ВМС - 13, а Национальное управление военно-космической разведки США - 40. Самый большой из них достигал размеров пассажирского автобуса. Эти спутники обеспечивают стратегические каналы связи и выполнение задач, в том числе в области радиоэлектронной, радиолокационной и оптической разведки, фиксации пусков межконтинентальных баллистических ракет и расчёта траектории их полета и, соответственно, раннего предупреждения о ракетном нападении.