На Украине установлен новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро 14 ноября зафиксировано 12 524 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за сутки умер 191 человек.

13 ноября был зафиксирован предыдущий антирекорд по числу заболевших за сутки - 11 787 человек, 12 ноября также был антирекорд - 11 057 случаев инфицирования коронавирусом.

Общее число инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 525 176 человек, 9 508 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 238 811 человек.