Что случилось этой ночью: понедельник, 16 ноября

Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС, министр транспорта РФ заразился коронавирусом, умер глава МИД Сирии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно стартовал к МКС. Через 12 минут после старта и отделения второй ступени корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике. Джо Байден поздравил SpaceX, а Дональд Трамп отметил свои заслуги в состоявшемся запуске.

- Новый глава Минтранса РФ Виталий Савельев заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию. Обязанности Савельева будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько.

- Майя Санду одержала победу над Игорем Додоном во втором туре выборов президента Молдавии. После обработки протоколов с 98% участков Санду получила 54% голосов избирателей, действующий президент - 46%. Она уже заявила, что намерена добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

- Скончался глава МИД Сирии Валид Муаллем. Ему было 79 лет. Причины смерти министра пока не названы.

- Правозащитники "Весны" сообщили о более 1 тыс. задержанных на протестах в Белоруссии. Несмотря на большое число задержаний, акция в Минске в это воскресенье, по оценкам наблюдателей, стала одной из самых немногочисленных.

- Сборная России по футболу впервые в истории проиграла Турции. Матч пятого тура Лиги наций УЕФА в Стамбуле завершился со счетом 3:2 в пользу турецкой сборной. Российская команда на 24-й минуте осталась в меньшинстве: красную карточку получил Андрей Семенов. Несмотря на поражение, Россия с восемью очками сохранила лидерство в группе 3 дивизиона В.