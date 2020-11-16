Руководство SEC сменится за полгода до срока

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон уйдет в отставку в конце 2020 года, хотя срок его полномочий должен был завершиться в июне 20121 года. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Клейтона на этот пост выдвинул президент США Дональд Трамп. В должности он был утвержден в начале мая 2017 года.

"В период работы на посту председателя SEC, Клейтон фокусировал ресурсы организации на продвижении интересов небольших инвесторов за счет инициатив, которые способствовали росту экономики, появлению возможностей для инвестиций, сохранению целостности рынков и защите инвесторов", - отмечается в заявлении SEC.