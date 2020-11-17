Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

Минздрав Украины предрек коллапс медицинской системы при отмене карантина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убежден, что если отменить все противоэпидемические мероприятия, которые ввели из-за COVID-19, заболеваемость в стране возрастет до 30 тыс. больных в день и произойдет коллапс медицинской системы.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия, а я так понимаю, что иногда прямо так настроены, то мы увидим рост до 20-25-30 тыс. Больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Министр здравоохранения Украины отметил, что европейские страны вводят жесткий локдаун и дольше, чем на три недели.

Украина

Новости

Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в Армении

Президент Армении Саркисян назвал неизбежной отставку премьера Пашиняна

Президент Армении подписал указ об отставке главы МИД страны

Пандемия коронавируса

Вакцина Moderna будет дорогой и изначально поставляемой только в США

Власти Индонезии захотели ввести запрет на алкоголь

Власти Индонезии захотели ввести запрет на алкоголь
Пандемия коронавируса

В штаб-квартире ВОЗ 65 человек заразились коронавирусом

В штаб-квартире ВОЗ 65 человек заразились коронавирусом
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван пообещал наказать офицеров за неоправданную гибель армянских солдат

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

Пашинян анонсировал кадровые перестановки в правительстве Армении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');