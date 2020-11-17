Минздрав Украины предрек коллапс медицинской системы при отмене карантина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов убежден, что если отменить все противоэпидемические мероприятия, которые ввели из-за COVID-19, заболеваемость в стране возрастет до 30 тыс. больных в день и произойдет коллапс медицинской системы.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия, а я так понимаю, что иногда прямо так настроены, то мы увидим рост до 20-25-30 тыс. Больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

Министр здравоохранения Украины отметил, что европейские страны вводят жесткий локдаун и дольше, чем на три недели.