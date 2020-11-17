Сильный метеорный поток Леониды увидят жители Северного полушария Земли

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Жители Северного полушария Земли смогут наблюдать в ночь на среду сильный метеорный поток Леониды, сообщает Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН.

"Этот метеорный поток связан с ежегодным прохождением Земли через хвост кометы Темпеля-Туттля. Красивое романтическое название - Леониды - поток получил от созвездия Льва, в котором находится радиант потока. Максимальное количество наблюдаемых метеоров ожидается в ночь с 17 на 18 ноября", - говорится в сообщении.

В обсерватории отмечают, что в этом году условия наблюдения складываются удачно, главное, чтобы была ясная безоблачная погода. Для наблюдений не потребуется специального оборудования, нужно лишь найти место вдали от городского освещения с чистым открытым горизонтом на юго-востоке и немного побыть в темноте, чтобы к ней привыкли глаза.

Наблюдать следует ночью после полуночи с момента восхода созвездия Льва на востоке, лучшие условия для наблюдения сложатся к 5.00 по московскому времени, когда Лев поднимется над горизонтом на юго-восток.

"Это созвездие похоже на утюг с острым носиком и ручкой. Посмотрите на рисунок и попробуйте найти на небе пятиугольник созвездия. Крайняя справа звезда в его основании - это яркая бело-голубая звезда Регул, что по-латински значит "царёк". Иногда ее называют также "Сердце Льва" (Cor Leonis). Светимость Регула в 160 раз выше солнечной, а высокий видимый блеск (1,36 звёздной величины) объясняется относительной близостью к нам (85 световых лет)", - рассказывают в обсерватории.

Метеорный поток Леониды разной интенсивности наблюдается в течение почти всего ноября. В следующем году в ноябре Земля снова пройдет через хвост кометы Темпеля-Туттля и Леониды вернутся.