Джонсон объявил об увеличении инвестиций в оборону на 16,5 млрд фунтов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг объявил о крупных дополнительных вложениях в сферу обороны.

На оборонные расходы за четыре года выделят дополнительно 16,5 млрд фунтов стерлингов (почти $22 млрд). По словам премьер-министра, эта мера защитит сотни тысяч рабочих мест и создаст 40 тысяч новых за четыре года, сообщает "Би-би-си".

"Я решил, что эпоха сокращения нашего оборонного бюджета должна закончиться, и она заканчивается сейчас", - сказал он.

Джонсон заявил, что благодаря этим финансовым вливаниям у британской армии появится космическое командование. Также планируется официально запустить работу спецподразделения для действий в киберпространстве. Де-факто оно существует уже несколько лет и нацелено как на оборонительные, так и на наступательные операции в киберпространстве. Правительство намерено учредить и структуру по работе над искусственным интеллектом.

Благодаря космическому командованию Великобритания, по замыслу Джонсона, до 2022 года будет способна самостоятельно осуществить запуск ракеты в космос.

Отмечается, что существенная часть денег уйдёт не на принципиально новые программы, а на реализацию старых. Среди прочего деньги нужны для закупки новой бронетехники взамен устаревшей, а также - новых фрегатов ВМС. Дополнительные средства требуются и для поддержания ядерного арсенала страны.

По словам премьера, инвестиции будут подкреплены дополнительным вкладом размером 1,5 млрд фунтов "на военные исследования и разработки".

Также дополнительное финансирование поможет стране оправиться от пандемии коронавируса COVID-19 и создавать больше рабочих мест.

Как сообщает Даунинг-стрит, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес приветствовал новость об увеличении инвестирования. По его словам, "это дает финансовую уверенность, необходимую для модернизации, планирования будущего и адаптации к угрозам", с которыми сталкивается страна.

Как ранее отмечал телеканал Sky News, дополнительные инвестиции в оборону составили меньше, чем нужно армии для решения всех ее текущих проблем, однако больше, чем ожидали в военном командовании с учетом экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса.