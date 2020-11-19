Великобритания дополнительно выделит на оборону почти $22 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг планирует объявить о значительных дополнительных инвестициях в сферу обороны. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на выдержки из речи, которую британский премьер произнесет в парламенте.

По сведениям телеканала, Джонсон уведомит парламент о своем решении выделить за четыре года дополнительно 16,5 млрд фунтов стерлингов (почти $22 млрд) на оборонные нужды Великобритании. Это меньше, чем нужно армии для решения всех ее текущих проблем, отмечает Sky News, но больше, чем ожидали в военном командовании с учетом экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса.

Благодаря этим финансовым вливаниям у британской армии появится космическое командование. Также планируется официально запустить работу спецподраздения для действий в киберпространстве. Де-факто оно существует уже несколько лет и нацелено как на оборонительные, так и на наступательные операции в киберпространстве. Кроме того, правительство намерено учредить структуру по работе над искусственным интеллектом.

"Международная обстановка - самая напряженная и конкурентная со времен холодной войны. Британия должна быть верна своим историческим традициям и поддерживать наших союзников. Для этого нам нужно усилить все возможности (в сфере обороны - ИФ)", - говорится в речи Джонсона.

Благодаря космическому командованию Великобритания, по замыслу премьера страны, до 2022 года будет способна самостоятельно осуществить запуск ракеты в космос.

Телеканал отмечает, что существенная часть денег уйдет не на принципиально новые программы, а не реализацию старых. Среди прочего деньги нужны для закупки новой бронетехники взамен устаревшей, а также новых фрегатов Королевского ВМФ. Дополнительные средства требуются и для поддержания ядерного арсенала страны.