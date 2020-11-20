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Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В бюджете Украины на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на приобретение вакцины от коронавируса для 20 млн населения страны помимо бесплатно полученной по программе COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19) для 20% населения, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"8 млн доз для иммунизации 4 млн человек с первой очереди, Украина получит бесплатно, по программе COVAX. Чтобы закупить еще, в бюджете заложено 2,6 млрд грн", - сказал Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Ляшко отметил, что неизвестно, сколько доз можно купить на эти деньги, поскольку производители пока не озвучивают цену.

Чиновник добавил, что вакцина, которую доставят на Украину, одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и будет безопасной и качественной. Также он призвал "не сеять панику слухами о каких-то экспериментах, которые якобы планируют проводить на украинцах".

Украина

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