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Число жертв COVID-19 в Мексике превысило 100 тыс

Число жертв COVID-19 в Мексике превысило 100 тыс
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Мексике число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний выросло за истекшие сутки на 576 и достигло 100 104 человек, сообщил журналистам замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

Число инфицированных с начала пандемии в Мексике, по данным Минздрава, достигло 1 019 543, увеличившись за последние сутки на 4 472.

Таким образом, Мексика стала четвертой после США, Бразилии и Индии страной, число жертв COVID-19 в которых превысило 100 тысяч.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, к настоящему времени в Мексике от коронавирусной инфекции скончались 769 человек на 1 млн населения страны.

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