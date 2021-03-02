СМИ сообщили, что Трамп привился от коронавируса в январе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп и его жена Мелания привились от коронавируса в январе, пока еще находились в Белом доме, сообщили CNN и Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа. Первой об этом сообщила журналистка The News York Times.

Какую именно вакцину они получили, неясно.

В октябре 2020 года супруги переболели коронавирусной инфекцией. После этого Трамп говорил, что у него выработались антитела к коронавирусу.

28 февраля Трамп заявил на Конференции консервативных политических действий, что каждый должен привиться от COVID-19 и что это совсем не больно. СNN отмечает, что прежде он более скептично относился к вакцинации, а в начале пандемии долго отказывался публично признать серьезность ситуации. Телекомпания также напоминает, ссылаясь на соцопросы, что белые республиканцы чаще, чем другие социальные группы, меньше доверяют вакцинации.

Действующий президент Джо Байден привился от коронавируса в прямом эфире в декабре. Тогда же источник CNN в Белом доме говорил, что Трамп не будет прививаться, пока этого не посоветуют врачи. И в те же дни источники Bloomberg утверждали, что президент и его ближайшее окружение получат вакцину в ближайшее время.