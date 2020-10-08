Трамп пообещал предоставить препараты, которые помогли ему при COVID-19

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходило его лечение от коронавирусной инфекции в военном госпитале имени Уолтера Рида и пообещал обеспечить американские медучреждения экспериментальными препаратами.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его твиттере.

Президент США отметил, что есть ряд лекарств, помогающих при коронавирусе, в том числе регенерон. И они с его разрешения будут распространяться.

"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас", - добавил Трамп.

Он отметил, что данные лекарства должны быть предоставлены бесплатно, "чтобы у всех было лечение, как у президента".

Кроме того, Трамп вновь заявил, что COVID-19 - это ошибка Китая, и Пекин заплатит большую цену за его распространение.

"Это не ваша ошибка, что это случилось, это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром", - сказал он в обращении к американцам.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей через промежуточного носителя, который на данный момент не установлен.

В августе американские СМИ сообщали, что, по сведениям спецслужб США, после вспышки заболевания местные власти в Китае неделями держали в неведении Пекин относительно истинного характера происходящего. Представители американских властей заявляли, что местные руководители в Китае, опасаясь наказаний, часто скрывают информацию от китайского правительства.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки коронавируса.

Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.