Производство российской вакцины в Белоруссии начнется до конца года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Первую лабораторную партию российской вакцины против COVID-19 планируют произвести в Белоруссии уже в этом году, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год", - подчеркнул Пиневич.

При этом представитель Минздрава отметил, что "масштабирование, промышленное производство - конечно, это будет следующий год".