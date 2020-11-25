В Северной и Южной Америке за неделю выявили более 1,5 млн случаев COVID-19

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Северной и Южной Америке за последние семь дней выявлены еще более 1,5 млн случаев коронавируса COVID-19, что является рекордным показателем, сообщает в среду издание The Guardian со ссылкой на данные Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) - отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, в одних только США за 24 часа выявлено 174 тыс. 216 случаев болезни. При этом в стране, по различным данным, скончались за сутки более 2 тыс. человек - впервые с 6 мая.

The Guardian отмечает, что рост заболеваемости ускорился и в Северной, и в Центральной и в Южной Америке: в Канаде зарегистрировали 1 тыс. 373 случая COVID-19 за сутки при 35 смертях, в Мексике - 10 тыс. 974 при 813 летальных исходах, в Бразилии - 6 тыс. 370 при 20 смертях.

В связи с такой обстановкой заместитель директора ПАОЗ Джарбас Барбоса рекомендовал странам региона предотвращать массовые скопления людей или сократить масштабы таковых.

"Сейчас не время проводить какие-либо массовые собрания... в пандемию нет такой вещи, как сезон отпусков, избавленный от риска", - сказал он.

"С каждым собранием, с каждой поездкой за покупками и каждым планом путешествий растут шансы распространения вируса, и самый безопасный вариант для всех - оставаться дома", - отметил он.