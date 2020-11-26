Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Многочисленные жители столицы Аргентины, несмотря на эпидемию COVID-19, вышли ночью на улицы города, чтобы почтить память легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщают латиноамериканские СМИ.

В частности, фанаты пришли к дому спортсмена в Буэнос-Айресе, держа в руках свечи и цветы.

Группы людей собрались у стадиона команды "Архентинос Хуниорс" "Эстадио Диего Армандо Марадона". С него запустили фейерверк в память о Марадоне.

Многие почитатели таланта Марадоны собрались и у президентского дворца.

В четверг пройдет церемония прощания с футболистом. Гроб с телом Марадоны доставили в президентский дворец. Родные и близкие бывшего капитана аргентинской сборной уже посетили президентский дворец. Простились с Марадоной и игравшие с ним в одной команде футболисты.

Позже возможность проститься с Марадоной будет и у рядовых граждан. Ожидается, что этой возможностью смогут воспользоваться около миллиона человек. Церемония прощания, согласно плану, завершится в 16:00 четверга по местному времени. Затем экс-футболист будет похоронен.

В ночь на четверг акции в память о Марадоне прошли и в итальянском Неаполе. Футболист долгое время играл за "Наполи", с которым выиграл единственные в истории этого клуба два титула чемпиона "Серии-А". С тех пор Марадона сохранял в городе колоссальную популярность.

Napoli fans flocked to Diego Maradona's mural in Naples to remember their club's most iconic player. 💙 pic.twitter.com/o8iQ8knNrB — Squawka News (@SquawkaNews) November 25, 2020

В среду стало известно, что Марадона скончался в возрасте 60 лет. У него случился сердечный приступ.

4 ноября личный врач Марадоны Леопольдо Луке сообщил, что футболист успешно перенес операцию в связи с образованием субдуральной гематомы.

Ранее этой осенью сообщалось, что легенда футбола будет проходить лечение от депрессии. "Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - приводило слова представителя бывшего капитана сборной Аргентины Associated Press.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия)