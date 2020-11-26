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Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Многочисленные жители столицы Аргентины, несмотря на эпидемию COVID-19, вышли ночью на улицы города, чтобы почтить память легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщают латиноамериканские СМИ.

В частности, фанаты пришли к дому спортсмена в Буэнос-Айресе, держа в руках свечи и цветы.

Группы людей собрались у стадиона команды "Архентинос Хуниорс" "Эстадио Диего Армандо Марадона". С него запустили фейерверк в память о Марадоне.

Многие почитатели таланта Марадоны собрались и у президентского дворца.

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В четверг пройдет церемония прощания с футболистом. Гроб с телом Марадоны доставили в президентский дворец. Родные и близкие бывшего капитана аргентинской сборной уже посетили президентский дворец. Простились с Марадоной и игравшие с ним в одной команде футболисты.

Позже возможность проститься с Марадоной будет и у рядовых граждан. Ожидается, что этой возможностью смогут воспользоваться около миллиона человек. Церемония прощания, согласно плану, завершится в 16:00 четверга по местному времени. Затем экс-футболист будет похоронен.

В ночь на четверг акции в память о Марадоне прошли и в итальянском Неаполе. Футболист долгое время играл за "Наполи", с которым выиграл единственные в истории этого клуба два титула чемпиона "Серии-А". С тех пор Марадона сохранял в городе колоссальную популярность.

В среду стало известно, что Марадона скончался в возрасте 60 лет. У него случился сердечный приступ.

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4 ноября личный врач Марадоны Леопольдо Луке сообщил, что футболист успешно перенес операцию в связи с образованием субдуральной гематомы.

Ранее этой осенью сообщалось, что легенда футбола будет проходить лечение от депрессии. "Он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", - приводило слова представителя бывшего капитана сборной Аргентины Associated Press.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, на клубном уровне выступал, в частности, за команды "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия)

Умер Диего Марадона

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1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).2020 год. В начале ноября стало известно о госпитализации Марадоны. Сообщалось, что он перенес операцию на мозге из-за тромба. После этого он был выписан и восстанавливался дома.2019 год. В сентябре Диего Марадона стал тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из города Ла-Плата. Марадона в качестве главного тренера работал в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, а также со сборной Аргентины.2018 год. Во время матча Аргентина - Нигерия в рамках ЧМ по футболу в России Марадоне стало плохо. В сети тогда появились записи, как бывшего футболиста уводят со стадиона под руки.2017 год. Президент России Владимир Путин, легенда бразильского футбола Пеле и Диего Марадона перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу в Государственном Кремлевском дворце в Москве.2016 год. Диего Марадона перед гала-концертом FIFA Awards в швейцарской телестудии в Цюрихе.2010 год. Диего Марадона во время футбольного матча между Грецией и Аргентиной в ЮАР.2008 год. Легенда аргентинского футбола во время фотосессии для документального фильма "Марадона", входившего в конкурс 61-го Каннского кинофестиваля.2008 год. Марадона многие годы страдал от наркозависимости. Он также неоднократно оказывался в центре скандалов. Его привлекали к ответственности за хранение наркотиков и за стрельбу из пневматической винтовки по папарацци, он также не раз ввязывался в драки.2005 год. Диего Марадона на стадионе Arena во время турнира Amsterdam Tournament в Амстердаме. 2005 год. Президент Кубы Фидель Кастро и Диего Марадона играют с мячом во время интервью в Гаване. Футболист приехал на Кубу, чтобы взять интервью у Кастро для его еженедельного телешоу в Аргентине.2003 год. Диего Марадона во время посещения Великой Китайской стены.1987 год. Пеле и Марадона с трофеями в Милане. Они были и остаются сильнейшими игроками в мире. Споры о том, кто из них все же лучший из лучших, не утихают и поныне.1994 год. Звездный игрок Аргентины во время чемпионата мира на стадионе Фоксборо в Бостоне.
1986 год. Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Мексике между сборными Аргентины и Англии завершился победой команды Марадоны. Первый мяч был забит Марадоной рукой, после чего аргентинец сказал, что это была "рука Бога". Позднее сборная Аргентины выиграла золото ЧМ-1986, победив в полуфинале Бельгию (2:0) и в финале - команду ФРГ (3:2).
Диего Марадона Буэнос-Айрес Аргентина футбол Италия Неаполь

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