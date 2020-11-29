За сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 нарушений

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике зафисировали за сутки 29 нарушений режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

"В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 18 обстрелов, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Хама - 4 обстрела, в провинции Алеппо - 2 обстрела", -сообщил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского Центра контр-адмирпл Вячеслав Сытник.

Вместе с тем обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.