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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сверхспособности очкариков, "пенсия" прославленного радиотелескопа Аресибо и эпидемия среди тасманийских дьяволов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Псилоцибин помог при мигрени – одной из самых распространенных и тяжелых причин головной боли. Недавно шведские исследователи нашли на тематических сайтах описание положительного действия псилоцибина при самолечении. Однако зарегистрированное контролируемое клиническое испытание, пусть и совсем небольшое, провели только сейчас. Что интересно, сила терапевтического эффекта препарата при исследовании не коррелировала с интенсивностью психоделических переживаний во время его действия.

- Астроном-любитель нашел возможные источники сигнала Wow! Этот сигнал считается самым необычным кандидатом в сигналы, посланные иными разумными цивилизациями. Зарегистрирован он был в 1977 году в Университете штата Огайо. Высказывались различные гипотезы о природе Wow!, но этот вопрос по-прежнему остается открытым.

В РоссииЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Убивающий тасманийских дьяволов рак оказался эволюционно консервативным. Новое исследование подтвердило, что болезнь зародилась на северо-востоке Тасмании. Вероятно, уже на ранних этапах опухоль приобрела геномную конфигурацию, которая идеально подходит для заражения хозяев и размножения внутри них. По расчетам зоологов, только с 1996 по 2016 годы лицевая опухоль погубила более 80 процентов популяции тасманийских дьяволов.

- Американские исследователи создали прототип системы, которая считывает беззвучную речь при помощи электродов на лице и шее и превращает ее в слышимую речь с помощью нейросети.

- 20 ноября 2020 года знаменитая обсерватория Аресибо навсегда прекратила наблюдения за небом. N+1 разбирался, как огромная серебристая тарелка, затерявшаяся среди лесов Пуэрто-Рико, стала известным астрономическим инструментом в мире.

- После сорокалетнего перерыва человечество вновь отправилось на Луну за образцами грунта. 23 ноября Китай запустил к Луне автоматическую станцию "Чанъэ-5" с возвращаемым модулем на борту. Планируется, что станция соберет на Луне около 2 кг грунта и уже в декабре отправит их обратно. N+1 подробно рассказал о том, зачем нам были нужны образцы вещества с поверхности Луны на заре космонавтики и что мы хотим от него теперь.

- В этом материале можно узнать о том, что мы способны увидеть глазом, если внимательно присмотреться к тому, что тот "показывает", – и какими сверхспособностями обладают только "очкарики".

N+1 Дайджест

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